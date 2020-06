200 aanwezigen bij protest tegen racisme in Albertpark: “Aan het standbeeld van de man bij wie het allemaal begon” Tom Vierendeels

07 juni 2020

Halle Een tweehonderdtal personen voerde zondagnamiddag actie in het Albertpark. "Om deel te nemen aan het wereldwijde protest tegen racisme na de dood van George Floyd", sprak Eunice Yahuma die zichzelf voorstelde als frontvrouw van Belgian Youth Against Racism in Halle. Na een stilte van net geen 9 minuten werd de slogan 'black lives matter' gescandeerd. Alles verliep zonder incidenten.

De organisatoren kozen in Halle voor het Koning Albert I Park, niet toevallig in de nabijheid van het standbeeld van Leopold II. Dat standbeeld werd zaterdagnacht nog gevandaliseerd. “Aan dit standbeeld, omdat het met hem allemaal is begonnen”, sprak Yahuma, ook voorzitster van Jong CD&V Halle en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Het koloniaal verleden heeft vergif meegebracht naar België: structureel en institutioneel racisme. Het liet ook open wonden en trauma’s achter bij de Congolese bevolking. Er komt kritiek van mensen die beweren dat de protesten in verband met Floyd niets met ons hier in België te maken hebben, maar niets is minder waar. Een geneesmiddel voor het vergif is verbondenheid.”

Voorbeelden van racisme

“Structureel en institutioneel racisme is onze kinderen aanleren dat ze drie keer zo hard moeten werken om als gelijkwaardig te worden beschouwd als hun witte klasgenoot”, ging ze verder. “Dat onze kinderen onterecht in lagere graden van het onderwijs worden gestopt. Dat we minder kansen krijgen om een job te mogen beoefenen die in lijn ligt met ons diploma en onze capaciteiten. Dat we achtervolgd worden in winkels omdat we er verdacht uitzien. Alleen aanzien worden als echte Belg als we een goede sportprestatie afleggen.”

Stilte van 8 minuten en 46 seconden

Yahuma riep ook op om bij te leren. “Over wat de barrières zijn tot het succes van zwarte mensen en laat ook jouw stem horen wanneer jouw vriend of buurvrouw racistische bagger verkoopt”, riep ze op. “Confronteer mensen bij raciaal onrecht en versterk de stem van de zwarte mensen.” Na haar nam ook Miguel Estrada namens Dekoloniseer Halle het woord. Hun speeches werden afgesloten met een stilte van 8 minuten en 46 seconden, de exacte duur die de Amerikaanse agent zijn knie in de nek van George Floyd hield. Nadien werd de slogan ‘black lives matter’ gescandeerd, waarna de aanwezigen druppelsgewijs vertrokken.