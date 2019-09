18-jarige bedreigt vader met mes omdat... hij geen extra zakgeld krijgt WHW

25 september 2019

17u29 0 Halle Een 18-jarige man uit Kortrijk heeft geen straf gekregen voor het bedreigen van zijn vader. Die wou hem geen extra zakgeld geven, waarna de jongeman door het lint ging. De rechter besloot dat de opschorting volstond.

De ouders van de beklaagde zijn al enkele jaren gescheiden. Soms bracht hij samen met zijn jongere broer een weekend door bij zijn vader in Halle, maar echt vlot verliep dat niet. Enkele weken geleden barstte de bom. De jongeman had om extra zakgeld gevraagd maar zijn vader had kordaat geweigerd. Hierop snelde hij naar zijn kamer waar hij een Zwitsers zakmes pakte en met het mes in aanslag zijn vader toeschreeuwde ‘dat hij eraan zou gaan’. Zijn broer kon de gemoederen bedaren en maakte hem het mes afhandig.