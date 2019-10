103 personen voor de rechter omdat ze niet opdaagden als bij- of voorzitter op 26 mei Tom Vierendeels

23 oktober 2019

12u44 0 Halle Het parket Halle-Vilvoorde heeft 103 personen gedagvaard voor de correctionele rechtbank omdat ze hun taak als bijzitter of voorzitter tijdens de verkiezingen van 26 mei niet vervulden. De zittingen vinden de komende weken plaats in oktober en november.

Het parket had op voorhand gewaarschuwd dat het bijzitters en voorzitters in het gerechtelijk arrondissement ging dagvaarden voor de correctionele rechtbank als ze hun taak niet vervulden. Dat is nu het geval voor 102 bijzitters en 1 voorzitter. “Zij kwamen die dag niet of te laat opdagen bij het stem- of telbureau waarvoor ze door de vrederechter waren aangeduid”, laat het parket weten. “Ze hadden hiervoor geen wettige reden die ze konden aantonen. In eerste instantie werd iedereen de mogelijkheid geboden een minnelijke schikking van 250 euro te betalen. 383 personen deden dit, de andere 103 verschijnen nu voor de correctionele rechtbank.” De beklaagden zullen verspreid over zes zittingen verschijnen.