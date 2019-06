10 maanden cel voor betasten van meisje (8) WHW

20 juni 2019

15u00 0 Halle Een 51-jarige man uit Halle is veroordeeld tot 10 maanden cel voor aanranding van de eerbaarheid en stalking.

De man had een vriendin en diens 3 kinderen in huis genomen. Hiervan zou hij volgens het parket gebruik hebben gemaakt om te masturberen voor de ogen van de 8-jarige dochter en haar tante, die op bezoek was. Ook zou hij het meisje tussen de benen betast hebben. “Bovendien werd hij al eens veroordeeld voor de aanranding van de eerbaarheid van een ander 8-jarig meisje. Ik zie veel gelijkenissen met dit verhaal”, aldus het parket bij de behandeling van de zaak vorige maand. Daarnaast zou hij een erotische video van zijn ex gestuurd hebben naar haar nieuwe vriend. Het parket had 30 maanden cel gevorderd maar de rechter vond 10 maanden al voldoende. “Meneer mag zijn seksuele fantasieën niet uitleven op een minderjarig meisje”, aldus de rechter.