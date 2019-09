1 miljoen euro voor 170 extra plaatsen in secundair onderwijs in Halle Bart Kerckhoven

04 september 2019

12u51 0

De Vlaamse overheid voorziet 1 miljoen euro voor extra plaatsen in de Halse scholen. In het GO! Atheneum worden vijftig nieuwe plaatsen gecreëerd en krijgt de school een subsidie van 500.000 euro. Het Heilig Hart&College kan ook rekenen op 500.000 euro om 120 extra plaatsen te creëren in de secundaire afdeling. In totaal kent Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bijna 27 miljoen euro toe aan 34 extra projecten, samen goed voor meer dan 3.000 extra plaatsen in het lager en het secundair onderwijs.