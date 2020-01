1.300 leerlingen kunstonderwijs zitten volgend jaar op dezelfde academie: Meiboom en Servaisacademie fusioneren tot Kunstacademie Halle Bart Kerckhoven

29 januari 2020

17u08 2 Halle De 1.300 leerlingen in het stedelijk kunstonderwijs van Halle zitten vanaf volgend schooljaar allemaal op dezelfde academie. De Meiboom en de Servaisacademie fusioneren tot de Kunstacademie Halle. “Dit is een historisch moment”, zegt directeur Stijn Hanssens. “Dit is een nieuwe start, maar we bewaren wel het waardevolle verleden van beide academies.”

Vandaag kunnen leerlingen in De Meiboom terecht voor Beeldende Kunsten, maar wie het liever in de richting Muziek, Woord en Dans zoekt moet dan weer naar de Servaisacademie. “De twee academies hebben een lange geschiedenis in de stad”, zegt directeur Stijn Hanssens. “Maar dankzij een nieuw Vlaams decreet biedt een fusie kansen die er vroeger niet waren. Een academie die vier disciplines aanbiedt kan bijvoorbeeld rekenen op extra beleidsondersteuning.”

Administratief veel eenvoudiger

Ook voor leerlingen die zich willen inschrijven is de fusie goed nieuws. “Voortaan kunnen ze zich op één plaats inschrijven als ze bijvoorbeeld Beeldende Kunst en Dans willen combineren. Op administratief vlak boeken we zo tijdswinst en ook attesten moeten maar één keer meer afgeleverd worden. Het zal voor iedereen veel eenvoudiger zijn.”

Vandaag zitten er 1.300 leerlingen in beide academies en geven er meer dan vijftig leerkrachten les. “Dit is geen besparingsmaatregel”, benadrukt directeur Hanssens. “De mensen blijven dus allemaal aan de slag. Onze Kunstacademie Halle wordt een middelgrote academie als je het vergelijkt met andere academies maar zeker geen mastodont. En de fusie zal op artistiek en creatief vlak alleen maar voordelen bieden want leerkrachten kunnen alweer over alle disciplines heen samenwerken.” Na Asse, Dilbeek, Zaventem en Tienen wordt zo in Halle de vijfde academie van de provincie opgericht die de vier disciplines aanbiedt.

Nieuwe leerlingen aantrekken

Een fusie zal de het deeltijds kunstonderwijs in Halle ook een boost kunnen geven. “We hopen dat deze fusie op termijn nieuwe leerlingen aantrekt. Zo kunnen we voortaan een initiatie in alle disciplines aanbieden aan 6- en 7-jarigen. Vandaag moeten ze meteen voor één discipline kiezen. En als de academie groeit in leerlingenaantal kunnen we zowel op de Campus Meiboom als op de Campus Servais lokalen over de richtingen heen vrijmaken. Vandaag gaat dat niet omdat we met twee aparte academies zitten.”