“Wie helpt me aan een nieuw VelooFleur Nesstje?” Floriste Ness Claeys zoekt winkelruimte nu pop-up onder de sloophamer verdwijnt Bart Kerckhoven

08 januari 2020

15u03 0 Halle Wie vindt een nieuwe plek voor bloemenwinkel VelooFleur in Halle? Ness Claeys nam in november tijdelijk haar intrek in een leegstaand gebouw in hartje Halle, maar dat wordt binnenkort afgebroken. Daarom lanceert ze een oproep om een nieuw ‘VelooFleur Nesstje’ te vinden. “Ik ga het ontzettend missen”, zegt ze zelf. “Net daarom hoop ik dat ik het VelooFleur-verhaal kan verderzetten in een nieuwe winkel.”

Ness Claeys maakte al een paar jaar boeketten en bloemstukjes thuis in haar atelier in Essenbeek tot ze een paar maanden geleden een grote stap zette. Toen de mensen van het pop-upproject Ketel haar voorstelden om zelf een pop-up te openen in het leegstaande gebouw op de hoek van de Basiliekstraat en de Vuurkruisenstraat kwam alles in een stroomversnelling. “Ze vertelden me dat het gebouw paste bij VelooFleur en eigenlijk is dat zeker zo. Op korte tijd heb ik alles ingericht met vooral wat gerecupereerde materialen. In november gingen het atelier en de winkel open”, vertelt Ness, die vaak met de bakfiets in het straatbeeld te zien is wanneer ze bloemen aan huis of in winkels levert.

Perfecte locatie

“De ruimte die ik heb is fantastisch. Het gebouw is bijzonder charmant en heeft heel wat karakter. Slechts een klein gedeelte is nog in goede staat, maar we hebben er wel iets van kunnen maken. Voor mij was het de perfecte locatie in het centrum van de stad.”

Ness wist vooraf al dat het gebouw afgebroken zou worden voor een woon- en winkelproject. “Daar had ik zeker geen probleem mee”, zegt ze. “Ik ben al blij dat ik VelooFleur hier enkele maanden kon openhouden. Maar het smaakt wel naar meer. De ontwikkelaar wil echter al binnen enkele weken starten en dus moet ik eind februari uitkijken naar iets nieuws. Dat is dus niet zo eenvoudig. De huurprijzen voor een winkel in Halle zijn best hoog. Daarom lanceerde ik de oproep, in de hoop dat mensen een gouden tip voor me hebben en dat ik toch iets vind in Halle waar ik VelooFleur kan verderzetten. Hier in de Basiliekstraat heb ik een prachtige tijd beleefd en leerde ik ook de andere handelaars kennen. De stad heeft echt wel veel te bieden en net daarom hoop ik verder te kunnen doen.”

Het doet al plezier dat de mensen mee zoeken. Dankzij mijn oproep leerde ik weer heel wat interessante mensen kennen. Ook dat is al iets waard. En in afwachting ga ik zeker nog genieten van mijn laatste weken hier Ness Claeys

“In de eerste plaats moet het een locatie zijn waar er plek is voor een atelier, maar het is wel af te wachten of ik iets kan vinden dat groot genoeg is om ook een winkel in onder te brengen. Veel vereisten zijn er verder niet. Ik moet aan de winkel kunnen laden en lossen, wat nu perfect lukte op de hoek van de Vuurkruisenstraat. Op een andere locatie in de Basiliekstraat zal dat niet zo eenvoudig zijn.”

Intussen kreeg Ness wel al heel wat reacties op haar oproep op Facebook. “Het doet al plezier dat de mensen mee zoeken”, zegt ze. “Dankzij mijn oproep leerde ik weer heel wat interessante mensen kennen. Ook dat is al iets waard. En in afwachting ga ik zeker nog genieten van mijn laatste weken hier.”