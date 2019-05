“Was die vent dit nu waard?”: vrouw knalt met 2,32 promille in het bloed tegen boom en vlucht Vrouw krijgt fikse boete en rijverbod, maar ontloopt een alcoholslot Tom Vierendeels

22 mei 2019

17u30 0 Halle “Welke vent is het waard dat u hier nu met blozende kaken staat?” De politierechter kon niet begrijpen dat een vrouw zich omwille van een echtscheiding liet gaan en onder invloed vervolgens tegen een boom reed. Ze toonde wel mildheid en besliste om geen alcoholslot op te leggen.

De beklaagde was in juli vorig jaar in Halle met 2,32 promille in het bloed tegen een boom gereden en pleegde nadien vluchtmisdrijf. “Al 39 jaar rijdt ze met de wagen zonder een veroordeling achter haar naam te hebben”, begon de advocaat van de vrouw. “Vorig jaar zat ze in een moeilijke periode omwille van een echtscheiding. Net voor het ongeval had ze te veel porto’s gedronken. Dit zijn geen excuses om het proberen goed te praten, maar het kadert het incident wel.” Het vluchtmisdrijf pleegde de vrouw omdat ze naar eigen zeggen dacht dat schade aan een boom niet aangegeven moet worden. De stad Halle stuurde de vrouw intussen wel al een factuur voor de schade aan de boom.

Omdat de feiten van na 1 juli 2018 dateren komt de vrouw in aanmerking voor een alcoholslot. De advocaat gaf aan dat het blazen voor vertrek geen probleem is, maar de 5.000 euro installatiekosten zijn wel zwaar om te dragen. “Was die man het waard dat jij hier nu met blozende kaken staat?”, vroeg de rechter, waarop de vrouw zonder aarzelen “nee” antwoordde. “Jij staat hier nu en niet hij. Ik ga er vanuit dat dit eenmalig was en u geen recidivist bent. Daarom laat ik het alcoholslot vallen en ontwijkt u die 5.000 euro en de schaamte bij uw kleinkinderen.” De rechter legde de vrouw in totaal wel een geldboete van 3.200 euro op, waarvan de helft met uitstel, en twee maanden rijverbod met aftrek van de vijftien dagen die ze al kreeg na het ongeval.