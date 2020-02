“Voor mij een ‘Obama’, alsjeblieft”: nieuw prinsenpaar geeft nieuw carnavalsbroodje een naam Bart Kerckhoven

10 februari 2020

14u49 0 Halle Den Belleman en de Bellevraa werken de komende weken een strakke agenda af als nieuw Prinsenpaar van Halle. Af en toe kunnen ze gelukkig even krachten opdoen.

Zo hielden ze het voorbije weekend halt in broodjeszaak Hollywood Sandwich op het Possozplein. Uitbaters Sylvie Strasser en Christophe Everaerts serveren sinds drie jaar telkens een nieuw broodje geïnspireerd door Carnaval Halle en de Prinsenverkiezing. Dit jaar stonden de Verenigde Staten van Amerika centraal tijdens het evenement en de toekomstige prins en prinses mochten nu kiezen of het broodje de naam Kennedy, Bush of Obama kreeg. Na een proeverij besloten Belleman en Bellevraa dat het een broodje Obama mocht worden. Voor de liefhebbers: het broodje wordt belegd met kip, spek, ajuin, kaas en barbecuesaus. Huidig Prinsenpaar Pips en Cindy schoven overigens ook mee aan om het broodje goed te keuren.

