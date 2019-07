’t Kadoske sluit na 39 jaar de deuren in Halle: “Wij konden iedereen aan een geschenkje helpen” Bart Kerckhoven

10 juli 2019

16u18 19 Halle Geschenkenwinkel ’t Kadoske in Halle sluit na 39 jaar definitief de deuren. Of het nu een verliefde puber of een trotse grootmoeder was: zussen Lutgart (61) en Agnes Debremaeker (49) gaven jarenlang iedereen zonder inspiratie advies tussen de rekken vol cadeautjes.

Het iconische rode inpakpapier van ’t Kadoske hangt nog op rollen aan de muur in de winkel maar de rekken geraken stilaan leeg. Lutgart en Agnes houden al een tijdje uitverkoop en eind juli sluit ’t Kadoske definitief de deuren. De winkel groeide de voorbije decennia uit tot één van de bekendste in het centrum van de stad. In 1980 opende de toenmalige zaakvoerder ’t Kadoske in een pand op de Klinkaert. Nadien verhuisde de zaak naar de Grote Markt en werd er zelfs een tweede vestiging geopend in de Melkstraat tot er in de jaren negentig verhuisd werd naar de Molenborre. “Ik was er de eerste jaren aan de slag in loondienst maar nadien nam ik samen met mijn zus de zaak over”, vertelt Lutgart. “Met onze geschenken hadden we een erg specifiek assortiment. We speelden natuurlijk in op de grote feestdagen. Destijds was Valentijn voor onze omzet zelfs belangrijker dan moederdag. Jong en oud kwam dan een geschenkje kopen voor zijn of haar liefje. Als kleuter stapten ze met hun mama binnen maar als ze wat ouder werden mocht mama het vaak niet meer weten dat ze een liefje hadden en dus zag ik vaak dat tieners hun geschenkje wegstopten zodat ze thuis niet wisten dat er liefde in het spel was.” (lacht).

Toen de grote supermarkten ook de hype rond Valentijn en Halloween ontdekten besloten de zussen zich vooral op de andere feestdagen te richten. Agnes pakte uit met bijzondere balloncreaties. “Daarvoor kwamen de mensen van tot voorbij Ninove naar hier”, zegt Lutgard. “Agnes heeft zich daar helemaal in gespecialiseerd. Tijdens de communieperiode was ze al van 4 uur ’s ochtends aan de slag om al die ballonnen te prepareren. We stonden er op dat die creaties op het allerlaatste moment gemaakt werden zodat de klanten er langer van konden genieten. We gaven de mensen wel vaak tips om er voor te zorgen dat die mooie creaties in één stuk thuis geraakten. Zo kon je die ballonnen natuurlijk in de zomer niet even bewaren in een snikhete auto en verder winkelen.”

Al even indrukwekkend als het assortiment geschenkjes waren de vele honderden kaartjes waar uit de mensen konden kiezen. “Toen de e-mail doorbrak en mensen steeds vaker sms’ten naar mekaar kregen we vaak te horen dat kaartjes uit de mode waren”, zegt Lutgart. “Maar is toch anders uitgedraaid. Integendeel, de mensen geven en sturen mekaar voor allerlei gelegenheden nog steeds kaartjes. En ook dan stonden wij met advies klaar. Zo’n kaatje mag zelfs nog steeds wat kosten. Als dat muziek maakt wanneer het opengevouwd wordt dan zit je toch al snel aan 7 euro of meer. Maar als je zo een kind gelukkig maakt is dat wel de moeite waard. We hebben de klanten wel nooit iets opgedrongen. De keuze was aan hen. We gaven enkel raad. Het is met die persoonlijke aanpak dat we het zo lang uitgehouden hebben. Wij konden voor iedereen wel een leuk geschenkje en een kaartje bedenken.”

Net geen veertig jaar zal ’t Kadoske bestaan hebben. De zussen besloten een tijdje terug om te stoppen en het gebouw te verkopen. “We zien veel minder klanten”, zegt Lutgart. “De onlineverkoop is één van de oorzaken maar ook de veranderingen in het centrum van de stad. Destijds werd er eenrichtingsverkeer ingevoerd voorbij de Bospoortbrug en op de Arkenvest. Daar begonnen de problemen al. En tegenwoordig hoor ik dat mensen de stad liever mijden tussen 15 uur en 18 uur als de scholen uit zijn omdat ze toch in de file staan. Maar op die momenten willen wij natuurlijk net graag verkopen. Het betalend parkeren voor de deur doet er ook geen goed aan. Onze klanten willen die geschenkjes snel in de wagen zetten en zullen dus niet de halve stad door stappen om hun spullen in de koffer te steken op een gratis parking. Al die nieuwe maatregelen hebben er echt geen goed aan gedaan. Het is jammer dat we nu al moeten stoppen want eerlijk gezegd dacht ik tot mijn pensioen verder te kunnen doen. De klanten zullen we ook missen maar we stoppen liever nu dan wanneer het echt helemaal te laat is.”