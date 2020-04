‘posaare me mostoet’, een virtuele Sint-Veroonmars en een muzikaal eerbetoon: zo beleven de Lembekenaren dit jaar hun hoogdag Bart Kerckhoven

13 april 2020

10u12 0 Halle Er gaat dit jaar geen Sint-Veroonmars uit in Lembeek door de coronacrisis en dat raakt heel wat inwoners in hun hart. De paasfeesten ter ere van de patroonheilige zitten namelijk diep geworteld in de tradities van het dorp. Maar dankzij sociale media wordt er toch nog een beetje gevierd.

Commandant Johan Devogeleer van de Koninklijke Soldatengroep Congo sprak maandagochtend in een videoboodschap zijn soldaten toe. Hij deed dat in kostuum en zo postten heel wat andere paassoldaten de voorbije dagen op sociale media een kiekje van zichzelf; trots en in vol ornaat. Zelf presenteerde Devogeleer een virtuele Sint-Veroonmars, een compilatie van beelden die al snel vlot gedeeld werden.



De voorbije weken wapperden er in de Lembeekse straten ook al heel wat vlaggen van Sint-Veroon. De plaatselijke KWB, die de vlaggen al jaren verkoopt, moest er zelfs plots bij bestellen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Vandaag willen de soldaten en de families zich vooral verbonden voelen en daarom volgt om 18 uur nog een muzikaal eerbetoon. De muzikanten zullen dan van thuis de mars van De Zwarte Duivel spelen. Dat liedje is één van de lijfliederen van de paassoldaten. Wie geen muziek speelt kan trouwens rekenen op Radio Victoria. De zender zendt het liedje straks ook uit. Het tijdstip is niet zomaar gekozen. Het is het uur op Paasmaandag dat de soldaten, de bedevaarders en het reliekschrijn van Sint-Veroon na een mars van bijna twintig kilometer opnieuw in het dorp arriveren. Het liedje kan je hier beluisteren.

Dinsdagavond is er nog een laatste hulde gepland. Dan roepen de leden van KWB Toneel De Linde Kids op om een kaarsje te branden achter de ramen om de solidariteit van de Lembekenaren in de verf te zetten. De jongeren namen zelf al het lied ‘Geif licht’ op en maakten er een videoclip bij.

De Sint-Veroonmars in Lembeek is de laatste soldatenommegang in Vlaanderen. Dit jaar zou het de eerste editie zijn nadat de processie erkend werd als Vlaams Immaterieel Erfgoed maar door het coronavirus zullen de paassoldaten een jaartje moeten wachten om er in persoon met een jenever in de hand op te klinken. Het weerhield sommigen er toch niet van om de ballekes, ‘nen druppel’ en de ‘posaare me mostoet’ thuis boven te halen.

Een uitgeweken Lembekenaar was trouwens in gedachten ook nog bij zijn vrienden. Artiest Eric Baranyanka postte de voorbije dagen al heel wat filmpjes waar in hun zijn kookkunsten demonstreert en op Pasen deed hij dat voor de gelegenheid in onvervalst ‘Lembeiks’ dialect.



