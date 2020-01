‘Oedelijkste sosjetèit van Halle’ viert verjaardag met eigen biertje: Hofmaarschalken onderhouden contacten met carnavalisten in het hele land Bart Kerckhoven

16 januari 2020

14u51 0 Halle De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames viert de veertigste verjaardag met het eigen biertje ‘Farandole’. De ‘oedelijkste sosjetèit’ van Halle maakte een hele evolutie door sinds 1980. Destijds sloten de koppels die naast de titel van Prinsenpaar grepen zich aan maar vandaag stelt de orde zelf een paar aan en onderhouden de leden vooral vriendschapsbanden met andere carnavalssteden.

De Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames hebben wat te vieren in 2020. De Halse carnavalsorde bestaat veertig jaar. “In 1979 kreeg de orde bestaansrecht nadat Halattraction-voorzitter Roland Lauwers de oprichting goedkeurde met zijn handtekening”, vertelt Werner Mertens. “Maar de echte start was pas in 1980. Tot dan was er enkel een Prinsenverkiezing maar een jaar later werden er mee een prinses verkozen. In de beginjaren werd het koppel dat tweede eindigde op de verkiezing aangesteld als hofmaarschalkenpaar. In de jaren negentig verwaterde dat omdat er amper kandidaten waren en Halattraction zelf een paar aanstelde. Nu er opnieuw veel kandidaten zijn kiezen de kandidaat-koppels een hofnarrenpaar en dus stellen we als orde zelf elk jaar een hofmaarschalkenpaar aan. Het zijn mensen waarvan we vinden dat ze Carnaval Halle mee kunnen uitdragen over heel het land. Het prinsenpaar en gevolg is het Koningshuis van Carnaval Halle maar wij beschouwen onszelf als de adel. Daarom zijn we ook de ‘oedelijkste sosjetèit’ van Halle.

De Hofmaarschalken wonen natuurlijk alle Halse activiteiten bij maar bezoeken graag de activiteiten van andere carnavalisten in België. “Halle heeft een prachtige carnavalscultuur”, zegt Werner. “Het is in de carnavalswereld een stad met aanzien. We vinden het zelf belangrijk om ons daarom elders te tonen. Het begon ooit met een uitstap naar Dilbeek waar we plots andere carnavalisten tegen het lijf liepen die we jaren geleden uit het oog verloren waren. Van het ene kwam het andere en zo zijn we zelf bijna elk weekend op zwier. Zelfs in Wallonië zien ze ons graag komen. Zo worden we in Luik altijd prachtig ontvangen. Omgekeerd zakken die carnavalisten nu ook graag af naar Halle. Op ons Oenstellingsgala zal bijvoorbeeld de Prins van België maar ook de Europaprins op bezoek komen. En als we ons eetfestijn organiseren is het in Blankenberge carnaval. Maar er is een delegatie vanuit die badstad die speciaal voor ons anderhalf uur heen en weer rijdt om dan wat te eten bij ons. Het zijn die vriendschapsbanden die we nu graag verder onderhouden als orde.”

Om de verjaardag te vieren liet de orde een eigen biertje van 4,5 graden brouwden in Den Herberg in Buizingen. Het bier kreeg de naam Farandole, een verwijzing naar de Halse versie van de polonaise. Verschillende cafés in Halle zullen het bier schenken. Het logo van de orde werd voor de gelegenheid al opgefrist en in oktober volgt nog een groot feest om het jubileum te vieren.