“Nog eens vier jaar wachten op een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde”: regeerakkoord ontgoochelt kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) Tom Vierendeels

01 oktober 2020

16u11 0 Halle Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) zegt niet te begrijpen waarom een eigen rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde niet is opgenomen in het regeerakkoord. “Het is mij een raadsel waarom CD&V en Open VLD deze eis hebben laten vallen”, zegt ze. “Ik ben ontgoocheld.”

“In het akkoord dat PS en N-VA samen met CD&V en Open VLD sloten was er sprake van om eindelijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) volledig te voltrekken”, zegt Van Vaerenberg. “Zo zou onze regio een volwaardig arrondissement worden met eigen rechtbanken, onafhankelijk van Brussel.” Maar dat punt is dus niet meer aanwezig in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering. “Het is mij een raadsel waarom CD&V en Open VLD deze eis hebben laten vallen”, gaat ze verder. “Zeker als je weet dat vele gemeenteraden in de streek alsook de provincieraad recent moties voor eigen rechtbanken goedkeurden. Ook de burgemeesters, verenigd in het toekomstforum Halle-Vilvoorde, steunen deze eis.”

“Hierdoor blijven inwoners van onze regio dus nog minstens vier jaar langer afhankelijk van rechters in Brusssel die weinig tot geen voeling hebben met de specifieke criminaliteit in Halle-Vilvoorde”, motiveert Van Vaerenbergh. “En het is daar dat het mank loopt. Bij de laatste staatshervorming in 2012 kreeg Halle-Vilvoorde een eigen parket in Asse om misdrijven te vervolgen. Dat parket werkt heel goed, maar voor effectieve bestraffing is men nog altijd afhankelijk van de Brusselse rechtbanken.”