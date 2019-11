“Mensen riskeren onterechte boetes” N-VA kritisch over vertraging bij aflevering bewonerskaarten Bart Kerckhoven

13u37 0 Halle Wie een bewonerskaart aanvraagt in Halle moet geduld oefenen want het duurt veel langer dan de beloofde twee weken voor je een nieuw exemplaar kan afhalen. “Mensen wachten tot acht weken op hun kaart”, zegt gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) die de situatie aanklaagt en vraagt dat de stad beter communiceert. De digitalisering van de aanvragen moet binnenkort beterschap brengen.

Een bewonerskaart om als bewoner te gratis te kunnen parkeren in een blauwe zone kan je volgens de website van de stad al twee weken na de aanvraag ophalen in het stadhuis. Maar in de praktijk duurt het veel langer en volgens oppositieraadslid Benjamin Swalens leidt dat tot onterechte boetes. “Het zorgt voor ongemak bij bewoners die hun wagen elders moeten parkeren of boetes krijgen wegens vervallen bewonerskaart terwijl ze tijdig hun aanvraag vernieuwden”, zegt Swalens die het gebrek aan communicatie vanuit de stad daarover aan de kaak stelt. “Zelfs wie een kaart aanvraagt, krijgt geen enkele reactie dat de levertijd momenteel acht weken bedraagt in plaats van twee weken. Bewoners blijven in de grootste onzekerheid of hun aanvraag wel correct is ontvangen aangezien ze wekenlang niks horen“, aldus Swalens.

Swalens vroeg om meer uitleg bij de diensten van de stad en kreeg te horen dat er wel degelijk een vertraging is bij het afleveren van de bewonerskaarten. De dienst Mobiliteit heeft de handen vol met het afleveren van bewonerskaarten, maar ook parkeerverboden, innames van het openbaar domein en de toegangen tot de verkeersvrije zones vergen veel werk. Er lopen intussen een vijfde meer aanvragen binnen dan vorig jaar. Volgens de dient dienst is de vertraging wel beperkt tot vier weken en moet er binnenkort beterschap komen. Er wordt nog een extra personeelslid aangeworven om de achterstand in te halen en er komt een digitale registratie voor het bewonersparkeren wat de administratie moet beperken. Ook de aanvragen voor het innemen van het openbaar domein worden begin volgend jaar digitaal verwerkt. “Het is positief dat er oplossingen gezocht worden maar dat neemt niet weg dat er nu wel veel mensen in het ongewisse blijven over hun aanvraag”, aldus Swalens. “Hierover zou transparanter gecommuniceerd moeten worden. Dat zou heel wat frustratie vermijden.”