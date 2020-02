‘Lotj het ons plezant aave!’ Politie bedenkt slogan voor carnavalsbierviltje





Bart Kerckhoven

20 februari 2020

13u22 0

Het bierviltje dat elk jaar uitgebracht wordt voor Carnaval Halle ziet er dit keer net iets anders uit. Geen boodschap tegen overmatig alcohol- of druggebruik maar wel een advies van de politiemensen zelf. De politiezone Zennevallei mocht dit keer de slogan bedenken. “We zijn er voor de carnavalisten”, zegt korpschef Mark Crispel. “Ik herinner me nog vorig jaar dat een carnavalist ons aansprak en zich afvroeg waarom we allemaal zo serieus keken. ‘Omdat we er voor jullie zijn en omdat we willen dat jullie een veilige carnaval beleven’ hebben we geantwoord. En voor ons is een veilige carnaval er ook eentje zonder geweld. Daarom kozen we dit keer voor de slogan ‘Lotj het ons plezant aave!’ We gaan die boodschap ook gebruiken in onze communicatie zodat iedereen weet dat we geen geweld tolereren.” Het was Kenny Borremans, inspecteur bij de recherche in de zone Zennevallei en ook al jaren lid van organisator Halattraction die uiteindelijk de slogan bedacht. De komende maanden worden liefst honderdduizend bierviltjes met de slogan verspreid in de cafés.