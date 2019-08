“Levensgevaarlijke vandalenstreken” Chauffeurs botsen op nachtelijke versperringen aan Warande Bart Kerckhoven

28 augustus 2019

17u19 0 Halle Onbekenden versperren ’s nachts de doorgang aan de snelheidsremmers op de Warande in het Halse gehucht Essenbeek en dat blijft niet zonder gevolg. Minstens drie keer veroorzaakte dat al ongevallen omdat chauffeurs de hindernissen te laat opmerken. “Dit zijn gewoon levensgevaarlijke vandalenstreken”, zegt Randy Schouten uit Dworp die ook al in de brokken deelde.

Op de Warande werden maanden geleden door het Halse stadsbestuur twee snelheidsremmers geplaatst omdat de bewoners al jaren klagen over de hoge snelheden. De baan is een drukke verbinding tussen Dworp en Essenbeek. Maar sinds kort plaatsen onbekenden ’s nachts hindernissen op de doorgang tussen de betonnen bloembakken. In de nacht van dinsdag op woensdag werd zo nog wegsignalisatie geplaatst in de doorgang. Randy Schouten uit Dworp nam foto’s van wat hij zelf ‘levensgevaarlijke vandalenstreken’ noemt. “We hebben zelf al schade gehad”, vertelt hij. “We zijn op twee betonblokken gereden. Het resultaat was een herstelling van 500 euro aan de wagen van mijn vriendin. De airco herstellen kostte nog eens 500 euro maar die hebben we niet vervangen. Ik heb nu al vernomen dat er al zeker twee ongevallen zijn gebeurd omdat mensen daar plots voor hindernissen moesten uitwijken. Eén keer heeft iemand er een vuilnisbak neergezet. Ik heb het intussen al twee keer opgeruimd.

Opvallend detail; onder de signalisatie die de voorbije nacht geplaatst werd heeft iemand een bierflesje achtergelaten. De vraag is nu wie er achter de feiten zit. Bij de politie hebben ze geen weet van meldingen. “Onze verkeersdienst is niet op de hoogte van incidenten daar”, zegt woordvoerder Jeroen Beke Smets van de politiezone Zennevallei. “Zomaar dingen plaatsen op de openbare weg kan natuurlijk niet en veroorzaakt gevaarlijke situaties. Daarom vragen we dat mensen die daardoor een ongeval hadden ons zeker contacteren om er melding van te maken. Dan kunnen we daar zeker aandacht aan besteden.”

Ook bij de stadsdiensten is er nog geen weet van incidenten. Het is onduidelijk of het kwajongensstreken zijn dan wel doelgericht vandalisme uit onvrede door de komst van de remmers. De Stad Halle is wel van plan om nog enkele aanpassingen uit te voeren aan de constructies. “De opstelling werd in de vorige legislatuur uitgewerkt”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). “Nu blijkt wel dat die snelheidsremmers soms zelfs een hogere snelheid in de hand werken omdat chauffeurs er hun bocht aansnijden en gas geven. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. We weten dus dat niet iedereen tevreden is over het resultaat en daarom zal onze dienst nagaan of er een betere oplossing is.”