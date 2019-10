‘Klein clubke’ OEH heeft voor het eerst in 67 jaar opnieuw Olympiërs in de rangen: “Daar mag al eens over gestoeft worden” Bart Kerckhoven

07 oktober 2019

15u37 2 Halle Atletiekclub Olympic Essenbeek Halle mag trots zijn op haar atleten. Met Jonathan Sacoor en Isaac Kimeli nemen voor het eerst in 67 jaar nog eens atleten van de club deel aan Olympische Spelen. Voorzitter Jean-Pierre De Staercke is een blij man. “Dat is toch wel straf voor een ‘klein clubke’ dat vooral draait op vrijwilligers”, zegt hij.

Het was de voorbije dagen rustig op de piste van OEH op het provinciedomein in Huizingen. Het is het jaarlijks mosselfestijn dat geld in het laatje brengt van de club. En dus staat iedereen in de keuken of in de zaal. Intussen zette Jonathan Sacoor in het verre Doha wel opnieuw een knalprestatie neer door met de Belgian Tornados op de 4 X 400 meter brons te pakken op het WK. “Ongelooflijk”, zegt De Staercke. “Hij moest als eerste lopen en stond dus meteen onder druk maar hij deed wat van hem verwacht werd zodat de anderen meteen goed gelanceerd waren.”

Van 1952 geleden

Sacoor is intussen als twintigjarige al een echt uithangbord voor de club. “De mensen praten daar wel over”, zegt De Staercke. “Dit weekend op het mosselfestijn werd ik ook al aangesproken. Niet alleen Jonathan mag naar de Olympische Spelen, ook Isaac Kimeli liep al de limiet op de 5.000 meter. Nu blijkt dat het dus al van 1952 geleden te zijn dat er nog eens iemand daar in slaagde van onze club. Wat een weelde. En in Doha hadden we met Robin Hendrix en Thomas De Bock nog eens twee atleten die in extreme omstandigheden toonden wat ze waard waren. We mogen daar gerust eens over ‘stoefen’.”

Ik heb de indruk dat er nu wel één en ander beweegt en dat er bij de provincie Vlaams-Brabant toch stemmen opgaan om hier te investeren. De prestaties zijn een visitekaartje voor de club Voorzitter Jean-Pierre De Staercke

Sacoor wordt intussen al een paar jaar mee op sleeptouw genomen door Jacques Borlée maar blijft wel verbonden aan de club. “Jonathan is een harde werker”, weet De Staercke .”En thuis houden ze hem ook met de voeten op de grond en wordt hij perfect omringd door zijn familie. Voor onze lange afstandlopers is het dan weer een godsgeschenk dat Tim Moriau hen kan klaarstomen. Het is de verdienste van heel wat mensen dat die gasten het nu zo goed doen.”

Investeringen

De club droomt intussen wel van een nieuwe piste. De knalprestaties van de atleten kan misschien wel helpen daarbij. “Dat dossier loopt al enkele jaren”, zegt De Staercke. “Ik heb de indruk dat er nu wel één en ander beweegt en dat er bij de provincie Vlaams-Brabant toch stemmen opgaan om hier te investeren. De prestaties zijn een visitekaartje voor de club maar dat is eigenlijk ook onze meeting die we organiseren. Die werd op internationaal niveau al eens op plaats 120 in de wereld gezet. Dat lijkt niets voor te stellen maar als je weet dat OEH alleen maar op vrijwilligers draait dan is het fenomenaal wat hier neer gezet wordt.”