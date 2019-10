“Ik kan niet gaan slapen, want de trap naar boven is kapot” Jonge vader schrijft ’Slaapkoppig’, een verhaal over kinderen en hun uitvluchten als het bedtijd is Marc Coppens

18 oktober 2019

11u53 0 Halle Kinderen die niet naar bed willen, verzinnen de meest creatieve uitvluchten om de dag te rekken. “Dat uitstelgedrag is best schattig, maar als je doodmoe bent, ga je dat toch anders ervaren”, zegt Reinout De Pauw (36) uit Buizingen die met ‘Slaapkoppig’ een verhaal neerpende dat zowat alle jonge ouders zullen herkennen.

Reinout, afkomstig van Burst, is vader van Finn (8) en Roos (6), twee creatieve kinderen die - vooral vroeger - met smoezen kwamen aanzetten om toch niet meteen te moeten slapen. “Het is bij ons nooit problematisch geweest, maar we herkenden wel veel situaties die we ook zagen bij andere gezinnen met kinderen”, zegt Reinout. “Typische voorbeelden: ze hebben een half uur eerder nog gegeten, maar hebben plots grote honger. Of ze hebben de hele dag gespeeld, maar pas als het bedtijd is, willen ze per se nog die grote toren bouwen. Of ze stellen de ene vraag na de andere, liefst van die filosofische levensvragen: wat gebeurt er met de gaten in de kaas wanneer we die opeten? Het heeft me geïnspireerd om met de Nederlandse illustratrice Esther Leeuwrik ’Slaapkoppig’ te maken. Het gaat over Adam, een jongetje dat niet wil gaan slapen. Hij verzint onder meer dat het niet kan, omdat de trap naar boven kapot is. Je kan alleen nog naar beneden (lacht). Uiteindelijk blijkt dat Adam bang is om te slapen maar leert hij er toch mee omgaan.”

Kinderen die moeite hebben met slapen, dat blijkt niets nieuws onder de zon. “Eén op drie vragen van ouders gaat over slapen”, zegt Nele Wouters van Kind & Gezin. “Er is veel belangstelling voor onze workshops waar ouders graag naartoe komen. Want alle deelnemers zitten in hetzelfde schuitje: de kinderen willen niet slapen en de ouders zijn dat moe.” Wanneer het probleem niet opgelost raakt, zoeken ouders hulp bij een slaapcoach of trekken ze naar een gespecialiseerd centrum zoals het Slaapcentrum Kinderen van het UZA. “Ouders zoeken sneller hulp omdat het slaapprobleem van hun kinderen hun eigen slaap ondermijnt”, zegt professor dokter Stijn Verhulst, diensthoofd Kindergeneeskunde van het UZA.

“Als het over uitstelgedrag gaat, zien wij hier de extreme gevallen”, vervolgt Verhulst. “Er is hier al een kindje geweest dat het haar van de mama moest voelen vooraleer het de slaap wilde vatten. Voor kinderen met uitvluchten, werken wij met een stappenplan. Ze krijgen een groene, oranje en rode kaart en bij elke uitvlucht moeten ze een kaart afgeven. Bij de rode kaart weten ze dat het ophoudt. Als je dat vervolgens koppelt met een beloningssysteem, kun je het systeem afbouwen tot er geen kaarten meer nodig zijn.”

“Eén op de vijf kinderen maakt een moeilijke slaapfase door. Dat is niet abnormaal. Als het blijft duren, zoek dan hulp”, adviseert Verhulst. “Als er één ding is dat kinderen nodig hebben, dan is het routine en regelmaat. Daarom ook dat een slaapritueel belangrijk is: het maakt de overgang naar de nacht minder abrupt en zorgt voor een laatste momentje quality time met de ouders. Hoeveel slaap kinderen nodig hebben? Dat hangt af van de leeftijd, maar net zoals bij volwassenen heb je ook bij kinderen grote en kleine slapers. Sommigen hebben twaalf uur nodig, anderen functioneren even goed met slechts tien uur.”

‘Slaapkoppig’ is uitgegeven bij Clavis en kost 16,95 euro.

7 tips om je kleuter beter te doen slapen

1. STRUCTUUR - Probeer een vast uur aan te houden: elke dag op hetzelfde tijdstip gaan slapen, geeft houvast. Schrap vlak voor het slapengaan al te energieke activiteiten. Het helpt ook wanneer je als ouder rustig bent.

2. SLAAPRITUEEL - Bereid je kind mentaal voor op bedtijd met een vast ritueel: wassen, pyjama aantrekken, tanden poetsen en nog even een verhaaltje voorlezen. Je kind geniet van wat quality time, maar maak het ritueel ook niet te lang.

3. GEEN AFLEIDING - Leg je kind niet te slapen in een kamer boordenvol speelgoed. Ook tablets en gsm’s horen niet in de slaapkamer. Is je kind wat angstig, dan kan een nachtlampje helpen of laat je de deur op een kier. Zorg voor een frisse ruimte van maximaal 18 graden.

4. MOEDIG ZELFSTANDIGHEID AAN - Leer het kind om zelfstandig in te slapen. Wacht niet tot het slaapt alvorens de kamer te verlaten.

5. WEES CONSEQUENT - Hoor je dat je kind wakker is, ga dan niet van de eerste seconde kijken of het oké is, maar het is evenmin de bedoeling dat het hysterisch wordt. Maak het troostmoment zo kort en saai mogelijk. Papa en mama trekken aan hetzelfde zeel.

6. GEEF SCHEIDINGSANGST GEEN KANS - Geef je kind overdag genoeg warmte en aandacht zodat je kind zelfvertrouwen krijgt en weet dat het op eigen benen kan staan. Een knuffel of favoriet dekentje bieden ondersteuning.

7. MAAK UITZONDERINGEN - Als je kind ziek is, kan het wel wat extra aandacht gebruiken. Het kan geen kwaad om je eigen regels te overtreden, maar keer daarna terug naar de ‘normale gang van zaken’.