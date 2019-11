‘Grootste springkasteel van België’ staat dit weekend in Don Bosco: Jong en oud kan zich twee dagen uitleven Bart Kerckhoven

30 november 2019

Airland houdt dit weekend halt in Halle. Het bedrijf pakt al een tijd uit met het ‘grootste springkasteel van België’ en zaterdag en zondag wordt ook de grote zaal van Don Bosco in Halle omgetoverd tot één groot springkasteel. ‘Airland on Tour’ opent zaterdag 30 november de deuren vanaf 15 uur. Kinderen betalen 7 euro voor een hele namiddag springpret. Op zondag is het springkastelenparadijs open vanaf 10 uur tot 19 uur. Maar ook volwassenen mogen zich uitleven. Vanaf 20 uur tot middernacht zijn de springkastelen gereserveerd voor de achttienplussers die zich nog jong van geest voelen. De campus van Don Bosco bevindt zich aan de Lenniksesteenweg 2 in Halle.