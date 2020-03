‘Ee Krullenbol’ op nummer 1 in de Carnaval Top 100 Bart Kerckhoven

01 maart 2020

16u06 0

De Mannen van de Met bouwden een feestje zaterdagavond want ‘Ee Krullenbol’ staat op nummer 1 in de Halse Carnaval Top 100 van Radio Victoria. Het liedje werd ingezongen door Mathias en Jarl en werd opgenomen in de studio van producer Christophe Severs. Radio Victoria trok opnieuw naar De Kazerne in Halle om er af te tellen naar de eerste plaats van de hitlijst. De Mannen van de Met haalden het voor ‘Jacques mo naa est ons Jacqueline’ van De Froesjeleirs en ‘et kosjmasjin’ van Prins Wouter. Prins Ditch viel ook in de prijzen want zijn ‘Mé men camionette’ werd uitgeroepen tot een klassieker.