‘De kleine’ trekt zijn kleerkast open: Jarige Vaantjesboer stelt dertig jaar ‘kostumekes’ tentoon in Oude Post Bart Kerckhoven

22 november 2019

10u57 0 Halle De Kleine Vaantjesboer pronkt in december met zijn ‘kostumekes’ in de Oude Post in Halle. Het bekende standbeeld op de Beestenmarkt bestaat dertig jaar en daarom zocht de Confrèrie van de Vaantjesboer alle plunjes uit waarmee ‘de kleine’ sinds 1989 pronkte.

De Kleine Vaantjesboer heeft op dertig jaar tijd de harten van de Hallenaren veroverd. Ongetwijfeld heeft dat te maken met het feit dat het mannetje de bijnaam van de Hallenaren belichaamt. Het was toenmalig directeur van De Meiboom Fil Severs dat enkele leerlingen motiveerde om een beeld te ontwerpen van de Vaantjesboer. Uiteindelijk werd het beeld van Rita Callebaut uit Gooik gekozen om een plaats te krijgen op de Beestenmarkt. Meteen ontstond ook een leuke traditie. Bij elke grote gelegenheid werd de Kleine Vaantjesboer aangekleed in een nieuw uniform. Verenigingen die iets te vieren hebben en ook heel wat carnavalsverenigingen lieten een origineel ‘kostumeke’ op maat maken voor ‘de kleine’. Met de nodige grandeur werd de Vaantjesboer zo al aangekleed als gilles, politieman, student en zelfs burgemeester. “Door de jaren heen droeg hij meer dan veertig kostuums”, legt ondervoorzitter Laurent Cornil van de Confrèrie van de Vaantjesboer uit. “Een deel van die kostuums zijn verloren gegaan. Maar we hebben wel nog steeds heel wat kledij in ons bezit en dat willen we dus nu tonen op een grote expo in de Oude Post. Mensen die trouwens nog spullen liggen hebben van onze kleine mogen ons zeker contacteren. We hopen dat we zo zijn kleerkast toch nog wat meer kunnen aanvullen.”

De Confrèrie zet zich sinds 2007 in om het erfgoed van Halle vooral dat van Reus Vaantjesboer en de Kleine Vaantjesboer te bewaren. “Het standbeeld van de Vaantjesboer is vandaag niet meer weg te denken uit de stad”, zegt voorzitter Luk Pieters. Hij is ook peter van de kleine. “Hij stond jarenlang voor onze slagerij en sinds de heraanleg van de Beestenmarkt is hij verhuisd maar hij staat op het plein nog altijd in het middelpunt van de belangstelling. Toen hij verhuisde liet de stad er eerst nog plantsoen voor planten maar ik ben blij dat dat nadien weggehaald werd. Nu heeft hij een perfect zicht op wie de stad binnenkomt.”

De expo met de kostuums van de Kleine Vaantjesboer vindt plaats vanaf vrijdag 6 december tot en met zondag 8 december. Op vrijdag is er een vernissage vanaf 20 uur. Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) zal speechen maar ook Luc Vandenbroucke, kenner van de Halse geschiedenis, zal een woordje uitleg geven. “Ik ga voor een verrassing zorgen”, vertelt Luk. “En ik ga de mensen wat dingen vertellen die ze niet weten. Zo denkt iedereen dat Halle als stad gegroeid is rond de Grote Markt maar de Beestenmarkt was eeuwen geleden eigenlijk het centrum van onze stad. De rest komen de mensen die avond te weten.”

De tentoonstelling kan dat weekend ook nog bezocht worden op zaterdag en zondag van 10 uur tot 18 uur in de Oude Post aan de Kardinaal Cardijnstraat.