‘Beerhunter’ Wanne Madalijns krijgt plekje in nieuw boek over gedreven bierliefhebbers Bart Kerckhoven

12 juni 2019

07u05 0 Halle Johan ‘Wanne’ Madalijns uit Lembeek heeft een plek gekregen in een lijst van vijftig zogenaamde ‘bierjagers’ die Belgische biercultuur verder laten leven en opwaarderen.

Freddy Debels (73) stelde op het Zyhtos Bier Festival het boek ‘De Educatieve Bierjagers’ voor. Debels zocht en vond een vijftigtal mensen uit de bierwereld waar van hij vond dat ze een verhaal waard waren. “Het werd een zoektocht naar personen die door hun activiteiten de Belgische biercultuur verder laten leven en opwaarderen”, aldus Debels. “Zo erkent dit boek het respect voor de inzet van talrijke bierliefhebbers die nauwelijks aandacht krijgen maar die de brouwers en hun bieren met enthousiasme en competentie in de schijnwerpers zetten. Zij geven alle bierliefhebbers de educatieve informatie mee met gastoptredens, tentoonstellingen, bierblogs, websites, nieuwsbrieven of andere mogelijkheden.”

Heel wat lof dus voor de mensen op het lijstje. Wanne Madalijns is zelf al jaren gepassioneerd door bier. Hij is medeoprichter van de bierproeversvereniging De Lambikstoempers, afgestudeerd als ‘Technicus in de Fermentatietechnieken – Bier’ aan het CVO-Elishout in Anderlecht, amateurbrouwer, Ere-lid van de Geuzen van Oud Beersel, redactielid van met magazine De Zytholoog, lid van de Raad van Bestuur van HORAL (Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren), medeoprichter van het bierplatform Beertourism.com, voorproever en jurylid bij verschillende brouwwedstrijden, lid van de Raad van Beheer van de vzw Brussels beer Capital, Duvel Tripel Hop-ambassadeur en Ere-Ridder in het Ridderschap van de Roerstok der Belgische Brouwers.

Het boek is uitgegeven in eigen beheer en steeds besteld worden via overschrijving van 30 euro per boek bij Belfius op naam van Debels Freddy Crowdfunding - IBAN: BE68 0636 5144 2234 met vermelding van de naam, adres, gsm en aantal boeken. Meer info op wacho@skynet.be of 0470/50.58.06.