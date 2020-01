‘Barbecuemes’ levert man boete van 800 euro op WHW

07 januari 2020

11u26 0 Halle Een man uit Halle heeft een boete van 800 euro gekregen voor het bezit van een mes. Bij een controle werd in zijn wagen een mes aangetroffen. Wel werd 200 euro met uitstel uitgesproken.

De man werd in januari gecontroleerd door de politie. In zijn wagen werd een kleine hoeveelheid cannabis, een bivakmuts en een mes aangetroffen.

“Dat mes heb ik bij me om te barbecuen”, klonk het tegen de politie. Uiteindelijk mocht hij het in het justitiepaleis komen uitleggen. Hij had immers de minnelijke schikking van 500 euro niet betaald en werd dus vervolgd voor verboden wapenbezit. “Het lag gewoon in de auto... zonder reden”, klonk het. Een niet afdoende reden voor de rechter die hem een fikse boete gaf.