“Afwezig als bijzitter? Die dag is nu eenmaal een dag met veel communiefeesten” WHW

08 november 2019

13u04 0 Halle Het parket Halle-Vilvoorde heeft 600 euro boete gevorderd tegen 24 mensen omdat ze bij de federale verkiezingen van 26 mei niet of te laat waren komen opdagen om hun taak als bijzitter of voorzitter van een stem- of telbureau te vervullen.

Sinds vorige week behandelt de Brusselse correctionele rechtbank de dossiers van mensen die werden opgeroepen als bij- of voorzitter maar niet kwamen opdagen. In totaal waren het maar liefst 486 mensen die op 26 mei niet of te laten kwamen opdagen als bij- of voorzitter, zonder dat zij daarvoor een wettige reden konden aantonen. Al die mensen kregen eerst de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen en 383 van hen gingen ook op dat aanbod in. De 103 personen die niet betaalden, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Eén man voerde aan dat hij in de periode van de verkiezingen op vakantie in het buitenland was en legde een vliegticket voor om zijn verhaal kracht bij te zetten. Hij had naar eigen zeggen de vrederechter ook verwittigd van zijn afwezigheid en vroeg dan ook de vrijspraak. De uitbater van twee horecazaken vroeg ook enig begrip omdat hij die zondag 26 mei had moeten werken: “Dat is nu eenmaal een periode met veel communie- en huwelijksfeesten.” Een andere man beweerde dat hij geen oproeping had ontvangen maar het parket zwaaide met het bewijs van de aangetekende zending die hem bezorgd was. Een laatste verklaarde dan weer dat hij zijn plicht als bijzitter wel had willen vervullen maar dat hij verloren gelopen was en het kiesbureau niet gevonden had.