“Halfjaarlijkse energiefactuur van 8.000 naar 50.000 euro... Wie kan dat nog betalen?”: steeds meer bedrijven moeten noodgedwongen de deuren sluiten

Oudenburg Van sleepschip naar museum­schip: Tordino bestaat 100 jaar

Dit jaar is het schip Tordino, die sinds mei 2021 te vinden is in Plassendale, 100 jaar oud geworden. Alles begon in 1922 wanneer deze Friese maatkast gebouwd werd als sleepschip in Hardinxveld in Nederland. Na decennia gevaren te hebben, heeft huidige eigenaar Frederic Logghe er een prachtig museumschip van gemaakt over de binnenvaart. We gingen een kijkje nemen.

16:57