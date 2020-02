Zelem Zomert pakt uit met nieuw logo en programma Emelie Wojcik

21 februari 2020

17u24 0 Halen De winter is nog niet voorbij of Halen kijkt al uit naar de zomer. Zo maakt het elfkoppige bestuur van ‘Zelem Zomert’ de Halenaren alvast warm met een nieuw logo en uitgebreid programma voor de vijftiende editie van het bruisende zomerfestival.

Voor de jubileumeditie pakt het bestuur uit met een gevarieerd programma en een vernieuwd logo van de hand van ontwerpster Jana Van Goubergen. Het festival gaat op vrijdag 26 juni 2020, net als op de tiende verjaardag, van start met een After-Work Party. Daar kunnen Halenaren samen met hun collega’s, familie en vrienden het weekend goed inzetten met lekkere hapjes en drankjes van De Kleine Chef, vergezeld van zomerse beats. Bovendien voorziet de stad een groot scherm in een pop-up voetbaltempel waar sportieve Halenaren de Rode Duivels naar hartenlust live kunnen aanmoedigen tijdens hun wedstrijden op het Europees Kampioenschap.

Zondag is traditioneel familiedag die volledig in het teken van muziek en animatie voor jong en oud staat. De dag start, zoals het een zondag belieft, traditiegetrouw met een misviering, gevolgd door een volksreceptie. Hongerige magen kunnen na de mis terecht bij het maandelijkse dorpsrestaurant van vzw De Pastorie of de foodtrucks. Het muzikaal genot ligt dan weer in handen van Mama’s Jasje, Danny Fabry, Yves Segers, Sam Gooris, coverband Outback en de lokale fanfare. Ondertussen kunnen de aanwezige kinderen genieten van de kinderdisco, workshops, springkastelen en een waterglijbaan.

“Het opzet van Zelem Zomert is na 15 jaar nog steeds hetzelfde: Zelemnaren elkaar laten ontmoeten en een fijne dag bezorgen met aandacht voor alle leeftijden”, klinkt het bij burgemeester van Halen Erik Van Roelen (CD&V), die tevens ook voorzitter en medestichter van het evenement is. “Tegenwoordig is het evenement wel bekender. Hierdoor zakken elke zomer heel wat mensen uit de omliggende gemeenten en ver daarbuiten af naar sportcentrum De Kambergen. Samen met het vernieuwde bestuur kijken we dan ook vol verwachting uit naar deze zomerse jubileumeditie.”

Ongeduldige feestvierders kunnen twee weken voor het feestweekend alvast proeven van de sfeer op de tweede editie van de ‘Zelem Zomert Run’. Deze bosloop loodst zowel geoefende lopers, recreanten als gezinnen met kinderen door de lokale natuur van Halen.