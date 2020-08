Werken in Loksbergen gaan van start ENL

17 augustus 2020

10u11 2 Halen In Halen, meer bepaald de deelgemeente Loksbergen, start men vandaag met fase 1 van de werken aan de nutsleidingen. De bedoeling is dat het afvalwater van 120 inwoners uit de Lindestraat, de Gemengde Brigadestraat en de Hagelandstraat voortaan in het rioleringsnet terechtkomt.

Op 17 augustus gaat APK Group aan de slag in de Hagelandstraat en de Gemengde Brigadestraat. Ze zullen er werken aan de nutsleidingen. Verkeer blijft er gewoon mogelijk. Midden september komt Gemoco tussen en wordt de weg opgebroken. De stad voorziet een omleiding via de Oude Leuvensebaan-Gebrandhofstraat-Stokstraat om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

De werken moeten ervoor zorgen dat het afvalwater van zo’n 120 inwoners op de Lindestraat, de Gemengde Brigadestraat en de Hagelandstraat in het rioleringsnetwerk terechtkomt in plaats van in de Bosbeek en de Rijnrodebeek.