Waterlek zorgt opnieuw voor storing in Halen ENL

19 augustus 2020

10u25 0 Halen Halen kampt sinds gisterenavond met een drinkwaterstoring ten gevolgen van een groot waterlek in de Hagelandstraat. Dat meldt de stad zelf op Facebook. Bij enkele inwoners van deelgemeente Loksbergen komt geen druppel uit de kraan.

Het lijkt een onophoudende sage te zijn in Halen. Opnieuw is er een drinkwaterprobleem, voor de vierde keer in een week tijd. Zo veroorzaakte een waterlek in de Hagelandstraat een storing. Gevolg: enkele straten zitten zonder water. Het probleem is nog niet volledig van de baan.

Wie de storingen in Halen graag op de voet volgt, kan dat doen via de website van De Watergroep.