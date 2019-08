Tot 45 maanden cel gevorderd voor vier Albanezen BVDH

Vier Albanezen stonden woensdag in de rechtbank van Hasselt terecht voor het plegen van 28 diefstallen met braak en tien inbraakpogingen. Ze kwamen op de radar van de politie na een inbraak op 20 december 2018 in de Zepstraat in Halen toen buurtbewoners hen hadden gezien op straat. Vermoedelijk waren ze over het hele land actief en zouden ze ook internationaal al feiten gepleegd hebben. Ze worden bijgevolg ook verdacht van bendevorming. De vordering van het openbaar ministerie ligt tussen twee jaar en 45 maanden effectieve celstraf. Slechts één Albanees was zelf in de rechtbank aanwezig, één persoon liet zich vertegenwoordigen door een advocaat en de andere twee gaven verstek.