Tjebbe Debaele (15) is Vlaanderens jongste Saffraanteler Dirk Selis

23 december 2019

11u11 0 Halen Tjebbe Debaele (15) heeft een niet alledaagse hobby. Tjebbe is Saffraanteler en maakt samen met zijn vader ijscrème van het ‘rode goud' zoals saffraan vaak genoemd wordt.

“Safraan is een specerij dat gewonnen wordt uit de Saffraankrokus en wordt gebruikt in allerlei gerechten. Denk maar aan paella om er eentje te noemen. Maar het wordt ook gebruik als kleurstof in allerlei producten, en ook in medicijnen. De grootste productie saffraan komt uit Iran, maar een fractie van de wereldproductie komt nu dus ook uit Halen”, lacht de vijftienjarige Tjebbe Debaele. “Aangezien er veel handenarbeid aan te pas komt is het prijskaartje vrij duur. Zo schommelen de marktprijzen tussen 25 à 35 euro per gram. Vandaar de bijnaam de bijnaam van Saffraan: ‘het rode goud’.”

1.000 bollen

“Mijn papa en ik zijn vorig jaar begonnen om het eens te proberen, met zo’n 100 tal bollen”, steekt Tjebbe Debaele (15) van wal. “Ik studeer aan de landbouwschool Hasp-O Stadsrand in Sint-Truiden en ben sowieso geïnteresseerd in het telen van gewassen. Dus wilde ik wel eens een uniek experiment opzetten om een niet alledaags product te telen. En de opbrengst was meteen meer dan naar behoren en gaf ons goede moed om dit jaar zo'n 1.000 bollen te gaan telen. We zijn daarbij ook op zoek gegaan naar mogelijke klanten en tot onze aangename verbazing bleek er toch aardig wat interesse te zijn. Vooral bij restaurants. Nu zijn we volop bezig om ons volledig in orde te stellen met alle bevoegde instanties. Heel spannend allemaal. Ik hoop later van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken.”

Saffraan

“Maar goed, laten we beginnen met het begin. De krokusbollen van de Saffraankrokus (Crocus sativus) worden in de maand augustus in de grond gestoken”, legt Tjebbe uit. “In de maanden oktober tot november komt de Saffraankrokus in bloei en worden de bloemetjes geplukt. Er kunnen slechts drie strengen per bloem geplukt worden per keer, wat betekent dat er 150 krokussen nodig zijn om 1 gram saffraan te produceren. Dan worden de stampertjes uit de bloemen geknipt en worden die gedroogd tot ze 80% van hun gewicht zijn verloren. Daarna gaat de saffraan tussen de 4 tot 8 weken in een hermetisch afgesloten pot in rust en daarna is de saffraan klaar voor consumptie. Bij ons wordt de saffrraan verpakt in porties van 0,1 g. 0,2 g. 0,5 g en 1 g. Maar aangezien we nog maar een kleine opbrengst hebben moet je er snel bij zijn. Geen nood, mijn papa en ik werken er hard aan om de productie snel te verhogen. Wij zijn ook aan het nadenken om in de toekomst eetbare bloemen en ook de “vergeten” groenten in ons gamma op te nemen. Ondertussen blijven we experimenteren met toepassingen. Zo zijn we dit jaar begonnen met Saffraanijs. En het smaakt ... naar Saffraan hè”, lacht Tjebbe.

Kater

“Misschien een tip voor de komende feestdagen”, vertelt een schalkse Tjebbe. “Saffraan zou ook een geneeskrachtige en pijnstillende werking hebben. Zo vulden de Romeinen na een feestmaaltijd hun hoofdkussen op met saffraan om zo de kater te bezweren. Ik heb het nog niet geprobeerd, want ik drink geen alcohol, maar wie het eens proberen wil mag het mij altijd laten weten.”

Wie Tjebbe wil contacteren kan dat via email: limburgse.saffraan@gmail.com