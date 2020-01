Stadsdiensten Halen informeren inwoners met digitaal scherm EWH

16 januari 2020

14u24 0 Halen Inwoners van Halen kunnen sinds deze week informatie over hun stad en haar diensten raadplegen via het digitale infoscherm aan de inkom van het stadhuis. Het scherm werkt met een 'playlist' waarop informatie en beelden op maat van de inwoners verschijnen.

Het digitale infoscherm projecteert de openingsuren van de stadsdiensten en het weerbericht, maar ook nieuwtjes en weetjes over de stad. Dankzij de gepersonaliseerde en dynamische beeldschermcommunicatie beschikt de stad nu over een extra communicatiemiddel dat efficiënt een meerwaarde biedt. “Ook in deze nieuwe manier van communiceren trekken wij onze huisstijl met ‘de vloeiende h’ (zie stadslogo, red.) verder”, aldus burgemeester Erik Van Roelen (CD&V).

Bestaande schermen, zoals die in dienstencentrum de Klapstoel of De Rietbron, blijven behouden. Op elk scherm is een aangepaste playlist met informatie te zien. Zo krijgen bezoekers informatie op maat. Ook tijdens de sluitingsuren blijft het scherm aan het stadhuis raadpleegbaar.