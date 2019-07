Stad Halen huldigt Tourheld Dylan Teuns BVDH

31 juli 2019

17u23 0 Halen De stad Halen heeft vanmiddag Dylan Teuns ontvangen op het stadhuis. Hij tekende er onder meer het Gulden Boek en werd uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Dylan Teuns won op de Vlaamse feestdag de etappe in de Ronde van Frankrijk met aankomst op La Planche des Belles Filles. Na een lange dag in de aanval klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een pittig sprintje op de steile slotmeters van de klim in de Vogezen. Door zijn prestaties stond hij een tijdje derde in het klassement. Aan het einde van de Tour werd Teuns ook nog vijfde in de etappe naar Gap. Hij beëindigde de Tour op een knappe 44ste plaats.

Gratis vat

Zijn ritoverwinning werd ’s avonds al gevierd in zijn thuisstad en in zijn supporterscafé Boerenhof in Meensel-Kiezegem. Ook op donderdag 8 augustus wordt de jonge wielerheld nogmaals gevierd. Vanaf 14 uur is iedereen dan welkom in Café De Markt in Halen. Het stad geeft er een gratis vat. Om 16 uur vertrekt op die locatie ook de wielerwedstrijd ‘94ste Slag der Zilveren Helmen’. Zelf trekt Dylan Teuns dit weekend normaal gezien naar het Baskenland voor de Classica San Sebastian. Wellicht maakt hij ook zijn aantreden in de Ronde van Spanje.