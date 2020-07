Staatsbaan in Halen afgesloten in beide richtingen nadat firma op bom stoot Birger Vandael

08 juli 2020

16u10

Woensdagochtend is een firma bij het uitvoeren van wegenwerken in Halen op een oude bom gestoten. Dat bevestigt de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH). De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) werd op de hoogte gebracht. Zij zullen ter plaatse komen om de situatie te bekijken en op te lossen. “In afwachting werd de Staatsbaan in Halen in beide richtingen afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Capucienenstraat en Betserbaan”, klinkt het bij de politie.