Roger Aerts en zoon Kurt vieren 50 jaar ‘kwaffeur’ en 15 jaar Dagbladhandel Kurt Vanessa Dekeyzer

03 december 2019

17u25 0 Halen Roger Aerts en zoon Kurt hadden zopas iets te vieren: 50 jaar ‘kwaffeur’ en 15 jaar Dagbladhandel Kurt. De klanten mochten mee vieren. Zij kregen een drankje, hapje en een cadeautje aangeboden in de feesttent naast de winkel in de Loksbergenstraat, waar het avontuur voor Roger vijftig jaar geleden begon.

“Ik was eigenlijk afkomstig uit Paal, maar het was in Loksbergen dat ik het geschikte pand vond om mijn kapperszaak in te starten”, vertelt Roger (70). “Dat was op de hoek van de Loksbergenstraat met de Hagelandstraat. In december 1969 gingen de deuren open. Toen kende ik geen kat, maar daar kwam snel verandering in.” De kapperszaak draaide goed en Roger verhuisde in 1971 naar een nieuwe locatie in de Loksbergenstraat. “Hier kwam er naast het kapsalon ook een krantenwinkel bij, en later een fruit-en groentenhoek. Ik heb hier ook ooit fietsen verkocht en een videotheek gerund.”

Zoon Kurt nam 15 jaar geleden de dagbladhandel en het bijhorende winkeltje met groenten en fruit over. Roger knipt achteraan in de zaak nog steeds haar, maar enkel dat van oude klanten. “We vormen hier een goed team. Als het nodig is, helpen mijn vrouw en ik onze zoon ook een handje in de winkel. De voorbije jaren hebben we al heel wat mooie momenten mogen beleven, zoals toen wanneer iemand met de Lotto 15 miljoen Belgische frank won, maar er zijn ook al heel wat tegenslagen geweest. Zo heeft men hier maar liefst 34 keer proberen in te breken, waarvan acht pogingen ook effectief gelukt zijn. Daar gingen zware verliezen mee gepaard. Gelukkig geven wij het niet snel op en blijven we dag in dag uit graag klaar staan voor onze klanten”, besluit Roger en Kurt.