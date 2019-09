Passagiers drinken pintjes tijdens alcoholcontrole, bestuurster blijkt stoned (en er zit ook nog een baby op de achterbank) Toon Royackers

02 september 2019

14u40 0 Halen De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft afgelopen weekend op verschillende locaties verkeerscontroles gehouden. Hallucinante taferelen werden vooral zaterdag vast gesteld tijdens de controles aan de Staatsbaan en de Diestersteenweg in Halen.

Daar zette de politie een jonge bestuurster met een voorlopig rijbewijs aan de kant. Zij was duidelijk onder invloed van drugs. Haar wagen bleek niet verzekerd te zijn. Terwijl de politie haar aan het controleren was, bleven haar twee passagiers rustig verder alcohol drinken. In de auto zat ook nog een negen maanden oude baby. Het zitje van het kindje was niet correct vast gemaakt. De politie stelde verschillende PV’s op en liet haar wagen prompt in beslag nemen.

Even later reed een bestuurder voorbij de controlepost, terwijl hij volop lachgas aan het inhaleren was. De politie nam zijn fles in beslag en stelde een GAS-PV op. Zijn rijbewijs mocht de man voorlopig inleveren. Nog tijdens de actie werd het anonieme voertuig van de politie plots zelf aan hoge snelheid ingehaald door een wegpiraat. De jonge bestuurder met een voorlopig rijbewijs was onder invloed van alcohol. Zijn wagen was niet gekeurd en niet verzekerd. Ook zijn wagen werd zaterdag in beslag genomen, waarna de jongeman weer met de nodige PV’s weer naar huis mocht.

Afgelopen weekend controleerde de politie ook nog 315 bestuurders aan de Kleine Hemmenweg en de Omleidingsweg (N74) in Zonhoven en aan de Universiteitslaan in Diepenbeek. Tien bestuurders waren er onder invloed van alcohol, en vijf bestuurders hadden drugs genomen.