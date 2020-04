Parket onderzoekt overlijden van 49-jarige vrouw uit Halen MMM/KBG

12 april 2020

21u39 15 Halen Het parket is een onderzoek gestart na het overlijden van de 49-jarige Anja V. De vrouw werd dood aangetroffen in haar woning. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Dat bevestigt het parket.

Het lichaam van de vrouw werd deze morgen ontdekt in haar woonst in de Breedvenstraat in Halen. De politie kwam ter plaatse en enkel de dood kon nog worden vastgesteld.

Een onderzoeksrechter zit nu op de zaak. Er zou ook een huiszoekingsbevel op een ander adres gevraagd worden. Over de omstandigheden van het overlijden bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Maandag zou een autopsie meer duidelijkheid moeten bieden.