Ondersteuningsplan voorziet meer subsidies voor Halense verenigingen Emily Nees

20 augustus 2020

16u50 1 Halen De Stad Halen keert extra geld uit om het verenigingsleven te ondersteunen in tijden van corona. “Aangezien het bovendien onvoorspelbaar is hoe lang deze situatie nog gaat duren, koos het stadsbestuur ervoor een uniform en overkoepelend subsidiesysteem op te zetten voor 2020. Dat staat los van de al dan niet georganiseerde activiteiten dit jaar”, klinkt het.

Halen heeft een bevraging uitgevoerd bij elke vereniging om de impact van de coronacrisis in kaart te brengen. De stad ontving veel respons en uit de antwoorden bleek vooral een grote diversiteit in beleving. Voor sommige verenigingen was de financiële impact beperkt, voor andere dan weer heel groot. Zo konden sommige hun jaarlijkse activiteit niet organiseren en zagen zo ook hun eenmalige inkomsten aan hun neus voorbijgaan.

Onvoorspelbaar

“Aangezien het bovendien onvoorspelbaar is hoe lang deze situatie nog gaat duren, koos het stadsbestuur ervoor een uniform en overkoepelend subsidiesysteem op te zetten voor 2020”, zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V). “Dat staat los van de al dan niet georganiseerde activiteiten dit jaar.” Er wordt vertrokken van de subsidies die in 2019 werden uitgekeerd. Dat betekent dus dat de subsidies die in 2020 voorzien werden in dezelfde verhouding als die van 2019 zullen liggen.

Verenigingen die geen subsidie aanvroegen of kregen in 2019, kunnen in 2020 toch een minimumbedrag verwachten. De subsidie die de stad van het Vlaamse noodfonds ontving voor jeugd, sport en cultuur wordt verdeeld onder alle verenigingen in eenzelfde verhouding als de subsidies van 2019. De Stad Halen doet bijkomend een inspanning om 50.000 euro aan die subsidie toe te voegen.

Steun en motivatie

Gevolg: Elke vereniging krijgt een waardebon van 100 euro om facturen van de stad of AGB Halen te betalen. Verenigingen met eigen lokalen ontvangen een compensatie van 1.000 euro voor hun vaste kosten. Het resterende bedrag wordt verder verdeeld onder de verenigingen. In totaal gaat het om een bedrag van 185.767 euro, waarvan 93.357 euro uit de stadskas komt en 92.410 euro van Vlaanderen.

De subsidie zal uitzonderlijk in september uitbetaald worden in plaats van december. Op die manier wil Halen de nodige financiële ondersteuning bieden. Al is het stadsbestuur zich ervan bewust dat de subsidie niet alle leed verzacht. “We hopen echter dat deze steun een motivatie kan betekenen om de komende maanden nog te blijven doorzetten om met z’n allen samen dit virus verder te bestrijden en er zo voor te zorgen dat onze verenigingen kunnen blijven bestaan,” besluit Roelen.