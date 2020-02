Niels loopt drie marathons voor Villa Samson van UZ Brussel: “Huisdieren zijn erg belangrijk voor kinderen” JCV

07 februari 2020

16u46 0 Halen Niels Ivens uit Halen zal dit jaar liefst 126 kilometer lopen om geld in te zamelen voor Villa Samson, het gebouw aan het UZ Brussel in Jette waar patiënten met hun huisdier of therapiedieren kunnen spelen. “Ik zie thuis hoe belangrijk huisdieren voor kinderen zijn.”

De eerste marathon die Niels Ivens onder handen neemt is die van Gent, op 29 maart. Nadien volgen de marathon van Torhout en Antwerpen. Ivens woont in Halen, maar kwam via via toch in Jette terecht. “Ik werk voor Java koffie, dat al een project had opgezet voor Villa Samson. Hierdoor leerde ik het unieke project kennen, en kwam ik op het idee dit te ondersteunen”, steekt Ivens van wal. “Ik heb zelf een zoon en een dochter. Thuis hebben we drie katten rondlopen, ik zie dus elke dag hoe belangrijk huisdieren zijn voor kinderen.”

Ivens bedoeling is om voor elk van de drie geplande marathons geld in te zamelen. “Zowel bedrijven als privépersonen kunnen me sponsoren”, zegt Ivens. “Dat geld gaat dan integraal naar de Villa. Mijn werkgever Java sponsort het materiaal en de bedrukking van de truitjes met de sponsors.”

Grote inspanning

“Voorlopig hebben we al duizend euro opgehaald, naast de vele enthousiaste reacties. Een vast doel is er niet. Het is de eerste keer dat ik zo’n actie doe, dus ik weet nog niet wat ik moet verwachten.”

Ivens is in ieder geval niet aan zijn proefstuk toe. “Ik heb mijn hele leven tennis en voetbal gespeeld, maar recent ben ik gestart met lopen”, aldus Ivens. “Ondertussen heb ik de marathon van Barcelona en Budapest al achter de rug. Voor dit aankomende project train ik tussen de vijftig en zestig kilometer per week, dus de inspanning is niet niks. Oorspronkelijk was ik gewoon van plan mijn tijden te verbeteren, maar ik vond het zonde er niets meer van te maken.”

Giften

Villa Samson aan het UZ Brussel in Jette is een unicum in België. Patiënten kunnen ernaartoe om hun huisdier te zien. “Daar hebben verschillende kamers voor”, zegt Tanja Maes van de UZ Brussel Foundation. “Zo zijn ze even weg uit het ziekenhuis. Er is wel een verpleegkundige bij, maar zonder uniform. Zo is de ziekenhuisomgeving even ver weg. Villa Samson is een huis met een lach en een traan, want patiënten kunnen hier ook afscheid komen nemen van hun huisdier.”

De actie van Niels is meer dan welkom. “Op dit moment krijgen wij geen subsidies en draaien we volledig op giften”, zegt Maes. “Dus alle steun is meer dan welkom. We zijn dan ook heel blij met deze actie. We hebben nu net een piek gezien in giften dankzij de Warmste Week van Studio Brussel, maar we zijn dankbaar voor elke actie.”

De actie kan je volgen via de Facebookpagina.