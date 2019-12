Mama van vermoorde Shana Appeltans kondigt Mars van de Hoop aan Vanessa Dekeyzer

02 december 2019

17u50 0 Halen Shana Appeltans en Kevin Paulus werden op 2 januari 2010 brutaal uit het leven gerukt. Tien jaar later, op 2 januari 2020, organiseert Peggy Bellen, de moeder van Shana, de ‘Mars van de Hoop’. De tocht zal vertrekken om 20 uur op de Panoven in Loksbergen.

Op 2 januari 2010 ging er een schokgolf door Loksbergen, die tot in de uithoeken van het land voelbaar was. Seriemoordenaar Ronald Janssen schoot er Shana Appeltans en Kevin Paulus dood. Het leven in Loksbergen gaat verder, maar de littekens blijven voor eeuwig voelbaar in het dorp.

Tien jaar later is niemand hen vergeten. Maar niet alleen Shana en Kevin zijn slachtoffers. Tal van kinderen werden om het leven gebracht en worden nog vermist in heel het land. “Moordenaars, verkrachters, terroristen... Zij belanden voor enige tijd in de cel. Bij goed gedrag komen ze vrij en krijgen ze een tweede kans”, klinkt het in een persbericht. “Wij vinden dat straf krijgen gelijk staat aan straf uitzitten. Want waar is de tweede kans van onze kinderen? Daarom vinden wij dat het hoog tijd wordt dat er niet alleen geluisterd wordt naar de daders, maar dat ook de slachtoffers en nabestaanden een stem krijgen. Laten we dan ook samen een duidelijk signaal geven: luister naar ons en neem deel aan de Mars van de Hoop.”