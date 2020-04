Limburgers en Antwerpenaren slaan de handen in elkaar om zorgkundigen goodiebags te bezorgen Emelie Wojcik

28 april 2020

18u54 0 Halen Wat begon als een uitspraak van politicus Conner Rousseau in VIER-talkshow Gert Late Night, eindigde in een ambitieus vrijwilligersproject van enkele Limburgers en Antwerpenaren. Onder de noemer ‘First we clapped, now we act’ willen de collega’s goodiebags bezorgen aan zorgkundigen over heel Vlaanderen. Hiermee willen ze de zorgsector bedanken voor hun inspanningen tijdens de coronacrisis.

“First we clapped, now we act”, de woorden van Conner Rousseau waren nog niet koud of Laura Delcourte en haar collega-vrijwilligers zaten al te brainstormen over dat idee. “We werken allemaal mee aan het vrijwilligersproject ‘Dag van De Collega’ om onze werkervaring uit te breiden”, begint Laura haar verhaal. “Toen we een chatsessie hielden over de plannen van de editie in 2020, ging het al snel over de mensen van de zorg en hun plaats midden in de frontlinie. We wilden hen bedanken met een cadeau. Vandaar de lancering van onze ‘care4care’-goodiebags.”

Fijne geschenkjes

Voor de samenstelling van de goodiebags rekent het team op de sponsoring van bedrijven. “Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de zakjes er uiteindelijk gaan uitzien, maar het staat wel al vast dat we er een echt cadeau van willen maken. Geen bonnen of andere promomateriaal. Nee, enkel fijne geschenkjes. Voorlopig levert bijvoorbeeld Lipton al spullen. Antwerp Expo stelt dan weer zijn hallen ter beschikking voor de stockage van onze spullen.”

Ondertussen kunnen particulieren en bedrijven voor 2,50 euro alvast een ‘Care4Care’-goodiebag schenken aan een zorgkundige. Op één week tijd bestelden al 146 particulieren en 332 bedrijven een zakje voor een zorgkundige via de website van het vrijwilligersproject. “We merken dat iedereen het er echt wel over eens is: de zorg verdient meer dan een applaus. Die mensen riskeren elke dag hun leven. Wat je ook denkt over de quarantaine, het respect voor de zorg is bij elke Belg even groot.”