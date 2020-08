Kinderburgemeester maakt winnaars TikTok-challenge bekend ENL

31 augustus 2020

10u45 0 Halen De dienst Cultuur heeft deze zomer een TikTok-challenge georganiseerd. Doel: de mooiste plekjes van Halen letterlijk in de kijker zetten. De twee makers van de twee mooiste of leukste video’ gaan aan de haal met een picknickmand van catering ‘De Kleine Chef’.

Tot en met 26 augustus kon je deelnemen aan de Halen-TikTok-Challenge, een initiatief van de cultuurdienst. Bedoeling was om een video op te nemen aan een mooie of unieke plek in de stad of deelgemeentes. Zo werden onder meer de nieuwe uitkijkhut in Zelem en het museum Slag der Zilveren Helmen in beeld gebracht.

Vandaag had kinderburgemeester Liam Ruytin de eer om de twee winnaars bekend te maken. De eerste winnaar is @Tienkemkrs, maar ook @Elisebuyck11 viel in de prijzen door op het nummer ‘Savage Love’ van Jason Derulo te dansen. De twee ontvangen een picknickpakket van catering ‘De Kleine Chef’.