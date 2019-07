Jef Pittomvils (70) herbeleeft de hoogdagen van neef Eddy Merckx met zijn poulain Dylan Teuns: “Ik wist eerder dan hem dat hij in bloedvorm was” Birger Vandael

19 juli 2019

18u08 0 Halen Al twaalf jaar lang is Jef Pittomvils (70) de vaste man op de motor van Dylan Teuns. In de Ronde van Frankrijk 2019, die een ode brengt aan de eerste Tourzege van Jefs neef Eddy Merckx, behaalde de ranke klimmer uit Halen de mooiste overwinning in zijn prille carrière. “Dylan heeft me na zijn ritzege in de Tour bedankt met een sms’je en een telefoontje. Hij is als een tweede zoon voor mij, ik kan aan hem zien wanneer hij in vorm is”, vertelt Jef.

Jef Pittomvils is geboren en getogen in Meensel-Kiezegem, een pittoresk dorpje in het hartje van het Hageland, waar in 1945 ene Eddy Merckx geboren werd. Bijgevolg ademt de deelgemeente van Tielt-Winge wielrennen uit. Sinds 2015 staat er een monument van De Kannibaal in het dorp, tegenover zijn geboortehuis.

Ten huize Jef staan op de kast een bronzen beeldje van De Kannibaal en een afgietsel van het aangezicht van Eddy. De ogen van het koppel zijn echter gericht op de televisie, want Dylan Teuns trok bij ons bezoek in de donderdagrit opnieuw ten aanval in de Ronde van Frankrijk (uiteindelijk zou Teuns twaalfde worden, red.). Jef zet tijdens onze babbel een paar keer het beeld op pauze om zijn poulain aan te duiden. “Als zijn kopke omhoog steekt, dan weet ik dat hij goed is”, lacht hij.

Sergej Ivanov

Door de prestaties van zijn neef en van zijn zoon (Kris Pittomvils won bij de nieuwelingen De Ronde van Vlaanderen) voelde Jef zich thuis in het wielerwereldje. In 1998 klopte de Rus Sergej Ivanov bij hem aan. “Hij wist dat ik wel eens op de motor ging trainen met mijn zoon en vroeg of ik voor hem hetzelfde kon doen. Uiteindelijk won hij twee keer een rit in de Ronde van Frankrijk en de Amstel Gold Race. Die laatste overwinning leidde tot een enorm feest bij hem thuis.” Ook de Oezbeekse Olga Zabelinskaja, die drie keer een olympische medaille behaalde, is geen onbekende voor Pittomvils.

Zelf werkte Jef 42 jaar bij Philips en zo leerde hij ene Mario Teuns kennen. Mario vertelde over zijn fietsende zoon Dylan en bijgevolg trok Jef ook eens naar een aspirantenwedstrijd van de jonge Limburger, die net voorbij de provinciegrens woonde. Al snel ging hij eens met hem trainen op de motor en geleidelijk aan werd het contact intenser. “Na een motortraining met Dylan als nieuweling gingen we bijvoorbeeld al eens langs bij Sergej”, beschrijft Jef die periode. “Na diens wielercarrière werden de trainingen met Dylan talrijker.”

Damesmotor

Samen met Dylan Teuns rijdt Jef anno 2019 geregeld over de glooiende wegen van het Haspengouw en het Hageland. “Ik heb trouwens een damesmotor, want daarop zit ik lager, waardoor de renners een beter zicht hebben. Wanneer Dylan me een bericht stuurt of belt, sta ik voor hem klaar. Behalve wanneer de school net voorbij is. Dan zijn er te veel kinderen op de baan en vind ik het niet veilig. Een uit de hand gelopen hobby? Dat is het minste wat je kan zeggen ja!”

Naar eigen zeggen wist Jef al snel dat hij met Dylan Teuns opnieuw goud in handen had. “Toen hij bij de junioren reed, zette ik de gas eens open zoals in de topjaren van Ivanov. Dylan ging vlotjes mee en toen wist ik dat ik “een goeie” achter mijn motor had. Als eerstejaars en tweedejaarsbelofte reed hij bij Jong Vlaanderen en Ventilair Steria. Daar kon hij regelmatig buitenlandse rondes betwisten en leerde hij wat het was om van huis te zijn. Dat is belangrijk gebleken in zijn carrière. Ook zijn zeer sportieve vriendin Lies speelt een belangrijke rol in de uitbouw van Dylans carrière. Dat is echt een topmeisje!”

Contact met Rik Verbrugghe

“Elke winter zette Dylan weer een stap voorwaarts”, beschrijft Jef de stap naar de profs. “In het wielrennen is het belangrijk dat je de juiste mensen kent. Uiteindelijk bracht ik Dylan in contact met ploegleider Rik Verbrugghe. Dylan kon zo prof worden bij BMC en ging afgelopen winter met Verbrugghe mee naar Bahrein-Merida.”

Het vervolg is gekend. Dylan Teuns trok in de zesde etappe ten aanval richting La Planche des Belles Filles en rekende in de slotmeters af met Ciccone. “Voor de Dauphiné was ik twee keer met Dylan gaan trainen en wist ik dat hij goed was”, vertelt Jef. “Hij zat als een leeuw op zijn fiets. Terwijl ik de gas opendraaide, zag ik in mijn spiegels Dylan genieten van het uitzicht. Enkele dagen later won Dylan daar een rit en kreeg hij de gele trui met bijhorende knuffel van een leeuw. Dylan zei me dat hij niet begreep waaraan ik kan zien dat hij in vorm is. Ik voel zoiets hoor!”

“Ook in de Touretappe wist ik gewoon dat hij de rit ging pakken. Mijn vrouw spoelde aan de voet van de slotklim even terug om het verzet van hem na te kijken en de lichte tred sprak boekdelen. We stonden juichend in de kamer toen Dylan het zegegebaar maakte. Onze Kris hing bijna in de luster! Ik kon een kwartier lang niets zeggen. Vervolgens was het Eddy Merckx zelf die als eerste aan de lijn hing: “Ongelofelijk wat hij doet hè”, zei hij vol bewondering. De berichtjes stroomden de hele avond binnen. De volgende morgen kreeg ik er ook één van Dylan: “Merci Jef, voor alles!” Dat is natuurlijk prachtig! Ik belde hem toen toch eventjes wat bij te praten.”

Café Boerenhof

Het werd donderdag uiteindelijk een groot feest in Café Boerenhof, het supporterslokaal van Dylan Teuns bij Jef om de hoek. De renner uit Halen beloofde in Vive le Vélo een vat voor zijn supporters. “Hij vroeg of dat was opgeraakt en ik deelde hem mee dat we zelfs nog een tweede hebben geopend”, lacht Jef. “Om half 3 zat er nog volk aan de toog”, weet Kris, die net komt binnengewandeld om de koers te kijken. Wellicht brengt Dylan na de Tour nog een relikwie binnen bij het café. Na de Dauphiné schonk hij zijn winnend truitje ook aan de uitbaters.” Een goede gewoonte, want dat deed Teuns in het verleden ook al na onder meer de Ronde van Wallonië.

Jef hoopt nog een paar jaar te kunnen doorgaan met de trainingen van Dylan. “Heb ik mijn steentje dan niet bijgedragen?” vraagt hij lachend. “Met Dylan staan ons nog wel enkele mooie jaren te wachten. Als hij gezond blijft, dan zie ik hem nog ritten winnen in de Tour en ook klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik, De Ronde van Lombardije en ‘zijn’ Waalse Pijl passen bij zijn kwaliteiten. Her en der werd hij nu ook als klassementsrenner naar voren geschoven, maar dat zal de toekomst uitwijzen.”

Teuns trekt mogelijk ook nog naar de Vuelta dit jaar, dus veel zal Jef hem voorlopig niet zien. “Soms gebeurt het dat ik twee maanden lang niets van hem hoor. Ik ben niet het type dat hem elke dag gaat bellen terwijl hij in de Tour zit. Ik vind het beter dat hij zijn rust pakt. Ondertussen geniet ik in stilte. In deze Tour die speciaal rond Eddy Merckx gebouwd is, blinkt mijn poulain uit… Vijftig jaar later komt alles terug, wat van mij een gelukkig mens maakt.”