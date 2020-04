Jan Kenens (51) uit Halen vermist MMM

03 april 2020

11u25 0 Halen De 51-jarige Jan Kenens uit Halen is sinds woensdagnamiddag 1 april vermist. Er ontbreekt voorlopig elk spoor.

De man verliet zijn woning in de Halensestraat rond 14 uur. Jan is 1.85 meter lang en struis gebouwd. Hij heeft donker haar, een baard en een snor.

Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning. Aan Jan wordt gevraagd contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen. Weet u waar Jan Kenens is of verblijft, neem dan contact op met de speurders.

Laat het ons weten via het gratis nummer 0800/30 300.