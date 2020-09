Infomarkt omtrent nieuwe aardgasleiding Birger Vandael

22 september 2020

10u37 0

Over enkele jaren komt er een nieuwe aardgasleiding tussen Glabbeek en Halen. De leiding is nodig om een antwoord te bieden op het aantal gasaansluitingen in de regio, dat met een jaarlijks gemiddelde van 4,5 procent bijna dubbel zo hoog ligt dan gemiddeld in Vlaanderen. Om de aanleg mogelijk te maken, moet eerst een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt worden. Nog tot 19 oktober loopt de publieke inspraakperiode. Het Vlaams Departement Omgeving organiseert twee infomarkten, waarvan één in Halen. Deze vindt plaats op dinsdag 29 september 2020 tussen 14 uur en 19 uur in Gemeenschapscentrum De Rietbron. Om alles veilig en volgens de coronamaatregelen te organiseren, wordt gevraagd om telefonisch een tijdstip te reserveren (tel 02 553 38 00).