Inbrekers vieren Kerst in Halen en Herk-De-Stad BVDH

25 december 2019

Inbrekers sloegen op kerstavond en Kerst zelf vooral toe in Halen en Herk-De-Stad. In Herk-De-Stad passeerden ze onder meer in de Nieuwstraat waar juwelen en geld gestolen werden. Even verder in de straat bleek er geen nadeel te zijn. In Halen gingen ze langs aan de Wijpenbergweg en namen ze geld en juwelen mee. Ook in de Lierbroekstraat te Halen passeerden inbrekers en net als in de Molenweg en alle voorgaande straten bedroeg de buit een som geld en wat juwelen.