In het zelfde schuitje als Pia: Felien (5) lijdt aan zeldzame vorm van kinderkanker: “Nog niet duidelijk of peperdure immuuntherapie wordt terugbetaald” Birger Vandael

19 september 2019

11u20 16 Halen De vijfjarige Felien uit Halen lijdt aan de agressieve kinderkanker neuroblastoom. Ze ondergaat daarvoor een peperdure immuuntherapie met een kostenplaatje van om en bij de 182.000 euro. Momenteel wordt nog niets terugbetaald door de overheid. Haar ouders houden er de moed in: “De eerste kuur was horror, maar nu mogen we even naar huis en dat vinden we super”, vertelt papa Joey Andries.

Joey en mama Katrijn Beyen zijn nu al een jaar in de weer met de behandeling van hun dochtertje. “Het is niet simpel om uit te leggen wat de ziekte precies inhoudt”, zegt Joey. “Bij de celdeling heeft ze een soort afwijking gekregen. Daardoor is er een kankervorm aan haar bijnier ontstaan. Die is verder uitgegroeid. Het lijkt een beetje op ‘klierkanker’, maar is toch iets anders.” Felien ging van chemo, operatie, stamceltransplantatie naar bestralingen en heeft al hard gevochten. “Vooral de chemo, waarbij ze haar in een quarantainekamer plaatsten, was intens. Nu zijn we toe aan de immuuntherapie en die is nog niet erkend. Mogelijk geeft de commissie later nog een positief advies. We zijn twee kuren op vijf ver. Deze week gaat het goed, we proberen te genieten van die kleine geluksmomentjes.

Hulp van oma Judith

De ouders van Felien leven van dag tot dag en zijn fulltime bezig met de gezondheid van hun dochtertje. Daarom startte grootmoeder Judith Vannitsen uit Alken een inzamelingsactie op Facebook. Voorlopig wordt 182.000 euro als eindpunt ingesteld, want het is nog niet duidelijk of er nog fondsen zullen tussenkomen in de kost. Dat zal pas duidelijk worden na de behandeling.

Vooral de chemo, waarbij ze haar in een quarantainekamer plaatsten, was intens. Nu zijn we toe aan de immuuntherapie en die is nog niet erkend. Mogelijk geeft de commissie later nog een positief advies. We zijn twee kuren op vijf ver. Deze week gaat het goed, we proberen te genieten van die kleine geluksmomentjes Mama Katrijn en papa Joey

“Indien we op het einde van de rit nog geld zouden overhebben, schenken we dat uiteraard weg”, vertelt de oma. “Dat geld zal gaan naar onder meer de afdeling kinderoncologie van het UZ Leuven. Felientje wordt daar immers super goed opgevangen en verzorgd. Ook andere organisaties die het Felien wat aangenamer hebben gemaakt tijdens haar strijd willen we graag steunen.”

Inzamelactie op Facebook

Via Facebook stevent de inzamelactie inmiddels af op de kaap van de 30.000 euro. Er zijn ook nog andere acties voor het meisje. Zo doet de New Gym in Zolder-Centrum een ‘FEELien good-week’. Iedereen die binnenkomt, kan vijf euro of meer schenken aan het meisje. Verder is er een wafelverkoop en een diner- en dansavond. De oma zelf organiseert op 1 december een spaghettidag. Ten slotte wordt ook ‘Fysio for Felien’ georganiseerd in de kinesitherapiepraktijk van de tante van Felien. Op vrijdag 23 december kan iedereen een behandeling inplannen (minimum 25 euro) en de volledige opbrengst van deze dag gaat naar de dappere Felien. Overal in de provincie duiken bovendien spaarpotjes op waarin mensen een vrije bijdrage kunnen nalaten.”

De Facebookactie is terug te vinden onder de naam ‘Inzamelingsactie voor de immunotherapie van onze ridderprinses Felien’.