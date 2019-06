IN BEELD. 1.000 bezoekers gaan uit de bol op Balkanfeest in Zelem MMM

16 juni 2019

17u26 0 Halen In Zelem werd dit weekend de midzomernacht gevierd. Het feest stond volledig in het teken van de Balkancultuur.

De meest sfeervolle plek van de provincie lag zaterdagavond ongetwijfeld in Halen. Circusacts, vuurspuwers, waarzegsters, en heerlijk eten. Het ging om de derde editie van het Balkanfeest in Zelem. De midzomernacht werd er gevierd waar kinderen én ouders genoten van heel wat animatie en muziek.

Kinderen namen deel aan workshops, beleefden ritjes op sprookjesachtige draaimolens en lieten zich schminken. Fanfare Zelem en de Ambrassband zorgden voor vrolijke Balkanmuziek. De organisatie was in handen van Café au Lait in samenwerking met ‘Dienst vrije tijd’ Stad Halen.