Immuuntherapie Felien wellicht terugbetaald: “In stroomversnelling door alle aandacht” BVDH

26 september 2019

16u11 0 Halen Wellicht zal de immuuntherapie voor kinderen met een neuroblastoom toch worden terugbetaald. Dat zou goed nieuws zijn voor negen Belgische kinderen die lijden aan deze zeldzame vorm van kinderkanker. De vijfjarige Felien uit Halen is één van hen. “Laten we voorzichtig blijven tot we officieel bevestiging krijgen”, vertelt grootmoeder Judith, die de steunacties mee coördineerde.

In de nasleep van de aandacht rond Pia kregen nog enkele andere kinderen heel wat aandacht omwille van dure behandelingen die (nog) niet werden terugbetaald. Een actie op Facebook ten voordele van Felien bracht 35.000 euro op en enkele acties die niet online liepen, zorgden voor meer dan 40.000 euro aan steun. “Door alle media-aandacht is het dossier plots in een stroomversnelling gegaan”, onderstreept Judith. “Zo is wat we gedroomd hadden werkelijkheid geworden. Ik wil graag iedereen bedanken voor de steun.”

Geld naar partners

Indien het geld straks zou worden terugbetaald, gaat het ingezamelde geld voor Felien naar partners die haar tijdens haar ziekte steun hebben geboden. Dat beloofde de familie al tijdens het lopen van de actie.

