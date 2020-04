Halense jeugd roept op om coronamaatregelen te respecteren Emelie Wojcik

07 april 2020

12u53 0 Halen Na een algemene coronabrochure en een brief gericht aan 65-plussers richt Stad Halen zich nu tot de Halense jeugd om ervoor te zorgen dat ook zij in hun kot blijven. Een filmpje gemaakt door jonge Halenaren en jeugdwerkers moet ervoor zorgen dat de coronamaatregelen gerespecteerd worden.

Het filmpje moet vooral de Halense jeugd tijdens de eerste lentedagen binnenhouden. “Ook voor hen is het immers allesbehalve evident om zich altijd even correct aan de opgelegde maatregelen te houden”, zegt burgemeester Erik Van Roelen. “En daarom besloten we om een actie specifiek naar hen te richten.”

In het filmpje komt onder andere de kinderburgemeester aan bod die zich richt tot de kinderen van de Halense lagere scholen. Verderop in het filmpje spreekt dan weer een lid van het jeugdhuis, die meteen de net iets oudere jeugd bereikt. Verder komen Halenaren uit de sportverenigingen, school en jeugdbewegingen aan bod. “Het is als het ware een beetje een mix die er voor zorgde dat dit filmpje al meer dan 11.000 personen bereikte,” legt Van Roelen uit. “Als je dan weet dat de Halen ongeveer 9500 inwoners telt, wordt het vooropgestelde doel dus ruimschoots overtroffen.”