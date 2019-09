Halenaar verwondt partner, vader en zus BVDH

25 september 2019

11u08 0

Een Halenaar riskeert een celstraf van één jaar nadat hij de afgelopen jaren verwondingen aanbracht bij zijn toenmalige partner, zijn vader en zijn zus. Zijn moeder maakte de feiten mee en stelt zich eveneens burgerlijke partij. De man was actief tussen 2016 en 2019 en sloeg een paar keer toe voor de ogen van zijn eigen kinderen. Bovendien was hij in het bezit van een verboden wapen. In het verleden werd de man al veroordeeld voor slagen en verwondingen, bedreigingen en wapendracht. Hij gaf verstek voor de behandeling van de zaak.